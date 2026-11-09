Motociclistas participaron en jornada de entrega de GPS gratuitos en Neiva

Neiva

La estrategia GPS Moto Segura continúa extendiéndose por los barrios de Neiva, con el propósito de ofrecer nuevas herramientas tecnológicas para prevenir el robo de motocicletas. La actividad llegó a la comuna 10, donde tuvo una importante respuesta de, con la asistencia de más de 250 ciudadanos interesados en acceder al beneficio.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara, expreso que “durante la jornada los participantes recibieron orientación y pasaron por un proceso de revisión de documentos para establecer si cumplían las condiciones del programa. Luego de esta verificación, más de 25 motociclistas fueron escogidos para recibir sin costo un dispositivo GPS, que permitirá reforzar la seguridad de sus vehículos.

El programa es impulsado por la administración municipal, mediante la Secretaría de Gobierno, con el respaldo de la Policía Metropolitana. Los neivanos, están a favor de estas estrategias, ya que el numero de motocicletas ha aumentado en los últimos meses en la capital, especialmente en comunas como la seis, dos y nueve.

Para acceder a estos dispositivos, los propietarios deben tener al día los documentos de la motocicleta, licencia de conducción vigente, SOAT y revisión técnico-mecánica, además de no presentar multas de tránsito ni medidas correctivas pendientes. También deben estar al día en los impuestos municipales, cuando corresponda. Quienes tengan motos matriculadas en otros municipios deberán demostrar que residen en Neiva.