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09 nov 2026 Actualizado 01:37

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Neiva

Fenómeno de El Niño reduciría en un 70% las lluvias en el Huila durante el primer semestre de 2027

El IDEAM advierte que el evento climático tendría una intensidad muy fuerte hasta enero y podría extenderse durante el primer semestre del próximo año.

El fenómeno de El Niño persistirá con intensidad muy fuerte hasta el primer semestre de 2027 y reducirá las lluvias en el Huila hasta en un 70%. Foto Gobernación del Huila

El fenómeno de El Niño persistirá con intensidad muy fuerte hasta el primer semestre de 2027 y reducirá las lluvias en el Huila hasta en un 70%. Foto Gobernación del Huila

El fenómeno de El Niño persistirá con intensidad muy fuerte hasta el primer semestre de 2027 y reducirá las lluvias en el Huila hasta en un 70%. Foto Gobernación del Huila

Valentina Gasca

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El fenómeno de El Niño continuará afectando las condiciones climáticas del país. Según las proyecciones de la NOAA y el IDEAM, existe un 83% de probabilidad de que persista hasta marzo de 2027, con posibilidad de extenderse durante el primer semestre.

De acuerdo con las advertencias del IDEAM, durante noviembre, diciembre y enero el fenómeno alcanzaría una intensidad muy fuerte, lo que tendría repercusiones en el departamento del Huila, donde las precipitaciones podrían disminuir hasta en un 70% o más frente a los promedios históricos.

Jorge Chaparro, geólogo de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres del Huila, aclaró que este panorama no significa que las lluvias vayan a desaparecer por completo, teniendo en cuenta que actualmente el departamento atraviesa la segunda temporada de más lluvias del año.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron a los municipios mantener activos sus planes de contingencia y prepararse tanto para las lluvias actuales como para los posibles periodos de sequía y altas temperaturas.

También hicieron un llamado a la ciudadanía para adoptar medidas de prevención frente al aumento de las temperaturas, que podría favorecer los incendios de cobertura vegetal y el desabastecimiento de agua, además de mantenerse informada a través de los canales oficiales.

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