Barcelona vs Real Madrid: siga GRATIS y EN VIVO el minuto a minuto de El Clásico

¡Llegó el día! A partir de las 3 de la tarde, FC Barcelona recibe al Real Madrid en el Camp Nou, encuentro válido por la décima jornada de LaLiga. El Clásico ofrece panoramas distantes: el cuadro culé busca un triunfo que lo lleve a haver historia en España; el equipo merengue busca recortar diferencias en la clasificación.

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Precisamente sobre el dueño de casa, la ilusión es total. Suma nueva victorias consecutivas, 27 puntos de 27 posibles, y la posibilidad de alcanzar el mejor inicio de temporada de su historia está latente. Justo, podrá seguir de largo frente a su eterno rival, mismo que no ha podido hacerle frente este año.

En cuanto a la nómina, además de Jules Koundé, el entrenador Hansi Flick tampoco puede contar con Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen ni el lesionado de larga duración Roony Bardghji.

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Del otro lado de la vereda está el Madrid, que se encuentra en la tecera posición del campeonato con 21 puntos, 4 por debajo del Atlético de Madrid y 6 respecto al líder Barcelona. Así pues, el derby aparece como la oportunidad perfecta para descontar terreno.

La nómina llegó al hotel de concentración sin el portero Thibaut Courtois, que sufre un proceso gripal y por tal motivo se cayó de la expedición. Tampoco han viajado los lesionados Ferland Mendy y Rodrygo, ni el sancionado Vinicius Júnior. Sí lo ha hecho el defensa Raúl Asencio, que se recupera de una fractura por estrés en la tibia derecha y ha viajado con el equipo para apoyar a sus compañeros.

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