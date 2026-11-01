DT de Santa Fe Femenino, crítico con Conmebol: “Esto no es una Libertadores, es un Sudamericano”

Independiente Santa Fe se quedó con el tercer puesto de la Copa Libertadores Femenina. El conjunto Cardenal cumplió con una muy buena representación para el país en la competición y, cuando parecía que perdía con Olimpia por la tercera casilla, lograron una remontada agónica.

El cuadro bogotano empezó la competición con una victoria 2-3 sobre Caracas, luego se impuso 2-1 contra Colo Colo y cerró la fase de grupos con derrota contra Corinthians. En cuartos de final sorprendió al dejar en el camino a Palmeiras mediante la vía de los penales, tras el 2-2 en el tiempo regular.

En la semifinal cayó 2-1 con Corinthians, que era el máximo candidato a quedarse con el título y repetir, aunque terminó perdiendo con Cruzeiro en la final.

Omar Ramírez y su crítica a la Conmebol

Tras terminar el encuentro por el tercer puesto contra Olimpia, el técnico de Santa Fe, Omar Ramírez, criticó con vehemencia a la Conmebol por no haber implementado un nuevo formato en la Libertadores. Aseguró que se trata de un torneo tipo Sudamericano, pues la duración es muy corta y no representa un ingreso por taquilla para los equipos.

“Conmebol tiene que cambiar el Sudamericano de clubes, le ponen Copa Libertadores, porque toca ponerle esa marca. Esto no es una Copa Libertadores, esto es un Sudamericano. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con el mismo sudamericano?“, inició cuestionando.

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Luego, complementó que la duración del torneo no le permite a los equipos generar más ingresos. “En 15 días se te va todo. No hay taquillas para los clubes, no puedes tener un sponsor digno porque son 15 días. No da para pagar una millonada de sponsor. No ayuda al fútbol femenino. Al crecimiento. Te dan 50.000 dólares por participar, 50.000 dólares se los gasta uno acá”.

Finalmente, se refirió a los estadios vacíos que suele haber en este tipo de competiciones, abriendo la puerta del debate de implementar partidos de ida y vuelta en las respectivas sedes.

“Si Conmebol no cambia el formato de Libertadores, Sudamerica no va a poder crecer en el fútbol femenino, ni los clubes ¿Se imaginan esa semifinal Corinthians-Santa Fe en Bogotá? se llena El Campin, es taquilla para el club, es plata y en Corinthians es lo mismo. Aquí hay estadios vacíos, no ayuda el espectáculo", complementó.