Tolima

Cinco días después de ser reportada como desaparecida, apareció muerta Yeimi Andrea Quevedo, una joven de 23 años que fue asesinada con arma de fuego en la vía que conduce de Rioblanco hacia el corregimiento Herrera, en el sur del Tolima.

El mayor Anderson Velásquez, comandante del Distrito de Policía de Chaparral, indicó que el cuerpo fue hallado sobre las 7:30 de la noche del miércoles 18 de noviembre, a un costado de una vía rural en la vereda Betania de Rioblanco.

“Presentaba impactos con arma de fuego. Frente a este lamentable hecho rechazamos categóricamente cualquier manifestación de violencia y hemos dispuesto todas nuestras capacidades institucionales para esclarecer lo ocurrido”, aseguró el oficial.

Desde la noche del pasado viernes 13 de noviembre, los seres queridos de Yeimi Andrea Quevedo denunciaron su desaparición, luego de que saliera de su lugar de trabajo y emprendiera el camino hacia la vereda Gaitán, donde residía.

Durante varios días, sus familiares pidieron ayuda para encontrarla y confiaban en que estuviera secuestrada o retenida en algún lugar. Esta hipótesis tomó fuerza entre sus allegados al ser hallado su cuerpo cinco días después, a un costado de una vía y sin marcados signos de descomposición.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las circunstancias detrás del crimen de Yeimi Andrea Quevedo, en un municipio donde se ha reportado la reciente presencia del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc, perteneciente a la facción de alias Iván Mordisco.