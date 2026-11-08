Con falsos retenes y armas robaban camiones en vías del Tolima: diez fueron capturados

Una organización delincuencial conocida como ‘Los Mimos’, señalada de cometer hurtos a transportadores de carga en carreteras del Tolima, fue afectada con la captura de diez de sus presuntos integrantes en procedimientos realizados en Bogotá y Natagaima.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, esta estructura habría utilizado falsos puestos de control, instalados con conos de señalización, vehículos señuelo y armas de fuego, para detener a los conductores que transitaban por los corredores viales entre Natagaima y El Espinal.

Una vez los intimidaban, los trasladaban a zonas boscosas, donde los mantenían privados de la libertad mientras se apoderaban de los camiones, las mercancías y sus pertenencias.

Las investigaciones permitieron relacionar cinco casos ocurridos entre agosto de 2024 y marzo de 2026, en los que la organización habría hurtado cinco camiones y otros bienes por un valor superior a los $1.300 millones.

Para evitar que los automotores fueran localizados, presuntamente utilizaban inhibidores de señal que bloqueaban los sistemas GPS. Posteriormente, los vehículos eran desmantelados y sus autopartes comercializadas ilegalmente en Bogotá.

Entre los hechos documentados por las autoridades está el ocurrido el 7 de agosto de 2024, en la vía Neiva-Castilla, a la altura de Natagaima, donde un conductor y su hijo menor de edad fueron retenidos durante tres horas mientras les hurtaban sus pertenencias y el vehículo.

Entre los capturados se encuentran Yamid Albeiro Ortiz Aguilar, alias ‘Vacatuca’, señalado cabecilla de la organización, y William Arnulfo Matiz Díaz, alias ‘Lápiz’, quien presuntamente coordinaba la instalación de los retenes ilegales y las actividades posteriores a los hurtos.

Una fiscal de la Seccional Tolima les imputó, de acuerdo con su posible responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, y secuestro simple.

Los diez procesados no aceptaron los cargos. Sin embargo, ocho deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario y dos en sus lugares de residencia.