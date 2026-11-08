Fuertes lluvias dejan 24 barrios de Cali afectados por suspensión de la planta del río Cali

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en la zona de montaña obligaron a EMCALI a suspender temporalmente la captación y potabilización de agua en la planta Río Cali, debido al aumento de la turbiedad y al arrastre de material vegetal en esta cuenca.

La situación afecta el suministro de agua en 24 barrios de la ciudad, donde se presentan bajas presiones o interrupciones temporales del servicio.

Entre los sectores afectados están Belisario Caicedo, El Cortijo, Bella Suiza, Cañaverales, Urbanización Venezuela, Cuarto de Legua, Pampalinda, El Peñón, Terrón Colorado, Aguacatal, Centenario, Juanambú, Normandía, Granada, Versalles, San Vicente, Santa Mónica Norte, Chipichape, La Campiña, El Bosque, Colinas del Bosque, Bosques de Chipichape, Alto Menga y Bajo Menga.

EMCALI informó que sus equipos técnicos y operativos permanecen en la zona monitoreando las condiciones del río. La operación de la planta se reanudará progresivamente cuando disminuya la turbiedad y existan condiciones para garantizar que el agua cumpla con los estándares de calidad para el consumo humano.

Mientras se supera la contingencia, la empresa recomendó a los usuarios de los sectores afectados hacer un uso racional del agua almacenada en sus viviendas.