Daño en tubería y fuertes lluvias afectan el suministro de agua en Yumbo, Valle

Igualmente en el municipio de Yumbo, con posible desabastecimiento en la zona alta. / Foto Caracol Radio Cali

Un daño en una tubería de 12 pulgadas que transporta agua hacia uno de los tanques de almacenamiento de Yumbo mantiene afectado el suministro de agua potable en el casco urbano del municipio desde el sábado 7 de noviembre.

Según informó EMCALI, las labores de reparación no pudieron concluir debido a la profundidad a la que está instalada la tubería y a las fuertes lluvias registradas en la zona.

Ante esta situación, la empresa amplió el abastecimiento desde otro tanque para atender a una mayor parte de la población afectada. Sin embargo, el incremento de la demanda provocó una disminución considerable de las reservas y también generó dificultades en la prestación del servicio.

Para recuperar los niveles de almacenamiento, EMCALI desplazó dos equipos operativos que adelantan trabajos en las redes de distribución y ajustes en el sistema de bombeo. Durante estas maniobras se presentarán interrupciones temporales del suministro en el casco urbano. También se restringirá el abastecimiento al tanque que atiende el sector de Las Américas.

Como medida de contingencia, este domingo 8 de noviembre la empresa dispondrá de carrotanques para suministrar agua potable en Belalcázar, Dionisio Calderón, urbanización Finlandia, El Madrigal, Lleras, Uribe Uribe, Corvivalle, La Estancia y la Megaestación de Policía.