La Camara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, al condenar en el nuevo atentado terrorista contra el peaje Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca, el mismo que fue atacado el pasado 8 de agosto, advirtió que los ataques contra la infraestructura del suroccidente son cada vez más frecuentes.

El gremio recordó que tres meses después, esta infraestructura, ubicada en la vereda Cachimbal, municipio de Santander de Quilichao, Cauca, vuelve a ser blanco de la violencia en un corredor vial fundamental para la movilidad, la economía y el desarrollo del departamento.

Aunque no se registraron personas lesionadas, el ataque causó daños en la infraestructura del peaje, que hoy evalúan los equipos técnicos de nuestra concesión afiliada Nuevo Cauca, y puso en grave riesgo la vida de los trabajadores, de los usuarios de la vía y de la comunidad aledaña.

En los últimos tres meses se han registrado cinco atentados contra peajes de la región, dos de ellos contra El Mango, en La Sierra (Cauca), y uno contra Mediacanoa, en la vía Cali-Buga, hace apenas tres días.

Frente a este panorama, Camara Colombiana de la Infraestructura, seccional Occidente, solicitó al Gobierno Nacional y al ministerio de Defensa garantizar la presencia permanente de la Fuerza Pública en las estaciones de peaje y en los corredores concesionados del Cauca, tal como lo ha pedido la concesión.

El Cauca merece vías seguras, recalcó la CCI Occidente.