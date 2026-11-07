Senadora Laura Ahumada pide garantías para Deicy Jiménez y que autoridades determinen si hubo delito

Bucaramanga

La senadora del Pacto Histórico, Laura Ahumada, se pronunció sobre el escándalo que involucra al expresidente Gustavo Petro y a Deicy Jiménez por los ‘sexocontratos’. La congresista pidió que se brinden todas las garantías para que la mujer pueda presentar sus denuncias y contar con protección, y señaló que serán las autoridades judiciales las encargadas de establecer si existió alguna conducta delictiva.

Ahumada insistió en que tanto la Fiscalía como la Corte, según sus competencias, deberán evaluar los hechos y determinar si hay méritos para adelantar actuaciones contra el exmandatario.

“Es darle todas las garantías a Deicy para que, como mujer, pueda realmente denunciar, que se le den las garantías tanto para su denuncia como para su protección. Pero serán realmente las instancias, llámese la Corte o llámese la Fiscalía, las que nos digan si existe un delito o no”, manifestó la senadora.

Sin embargo, la congresista también cuestionó la atención que ha generado este escándalo en medio de otros asuntos que, según indicó, requieren discusión en el país. En ese sentido, planteó que la controversia podría estar funcionando como una cortina de humo frente a temas económicos y legislativos.

Entre ellos mencionó la discusión de la ley de rescate fiscal, sobre la que advirtió posibles efectos en el bolsillo de los colombianos, incluidos los hogares de estratos 1 y 2 y la clase media.

Finalmente, Ahumada sostuvo que, si las autoridades establecen la existencia de un delito, el expresidente Gustavo Petro deberá responder ante la justicia. Reiteró que se deben respetar los derechos de Deicy Jiménez y garantizar que pueda acudir a las instancias correspondientes.