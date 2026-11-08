Capturan a cuatro personas por presunta minería ilegal en Yaguará

Captura en flagrancia de cuatro personas por su presunta participación en el delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales. Foto Policía Huila

Neiva

Cuatro personas fueron capturadas en flagrancia por su presunta participación en actividades de explotación ilícita de yacimientos mineros en la represa de Betania, jurisdicción del municipio de Yaguará.

El procedimiento se llevó a cabo en la vereda Vilú, durante un operativo de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, con apoyo técnico de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM). En el lugar fueron incautados cinco motores avaluados comercialmente en aproximadamente 20 millones de pesos, dos palas y dos barras.

El teniente coronel Luis Fernando Viveros, comandante operativo encargado de la Policía Huila, explicó que dos de los motores estaban en poder de los capturados, mientras que los otros tres fueron encontrados anclados a la orilla de la represa.

“La Policía Nacional en el departamento del Huila logró la captura en flagrancia de cuatro personas por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros y otros materiales”, indicó el oficial.

Las autoridades advirtieron que la explotación minera no autorizada puede generar afectaciones ambientales, entre ellas la modificación del paisaje y el deterioro de la calidad del aire, el agua y el suelo. Los cuatro capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de las autoridades competentes.