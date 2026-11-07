Capturan en Neiva a funcionario de la DNI que habría copiado sistema de inteligencia del Estado

Neiva

Un funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) fue capturado en Neiva, señalado de tener una copia espejo del Sistema de Información de Inteligencia y Contrainteligencia (SICC) del Estado en un computador personal.

Se trata de Carlos Andrés Oyola Tovar, quien fue ubicado en inmediaciones de la carrera Sexta con calle 16, en el centro de la ciudad. Según la información conocida, la Fiscalía llevaba más de un mes siguiéndole el rastro. En el procedimiento participó el Gaula Militar Huila.

Presuntamente, la información que habría quedado en poder del funcionario es de carácter reservado y su consulta está limitada a ocho altos funcionarios del Estado. Entre ellos, el presidente, el vicepresidente, el ministro de Defensa, el director de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), el director de la DNI y el inspector de esta entidad. Pese a estas restricciones, Oyola Tovar presuntamente tendría una copia espejo del sistema guardada en un computador personal.

También se conoció que el funcionario habría dejado de asistir a sus labores en la DNI y comenzado a presentar incapacidades médicas que serían falsas. Por estos hechos, la Fiscalía adelanta una investigación y habría ordenado su captura por presuntos delitos como concierto para delinquir, espionaje, acceso abusivo a sistemas informáticos, constreñimiento electoral y filtración de información de seguridad nacional.