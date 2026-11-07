Médico de Kbeto Zuleta revela detalles de su recuperación: “Está evolucionando satisfactoriamente”

Jorge Mario Córdoba, médico de cabecera del cantante Kbeto Zuleta, entregó un nuevo parte sobre su estado de salud. El artista, hijo del reconocido cantante vallenato Poncho Zuleta, permanece hospitalizado en la Clínica Iberoamérica de Barranquilla, luego del accidente de tránsito en el que se vio involucrado y que dejó como saldo la muerte de varios integrantes de su agrupación musical.

“Por la salud de Kbeto solo puedo decir que está evolucionando satisfactoriamente y bajo los mejores cuidados médicos, con los mejores científicos y el mejor soporte familiar y social”, manifestó Córdoba al referirse a la recuperación del artista, quien permanece bajo atención médica especializada.

“Preguntó por sus compañeros”

El médico también destacó la actitud de Kbeto tras despertar, especialmente por la preocupación que mostró hacia sus compañeros de agrupación y sus familiares. “Cuando se ha despertado, él primero preguntó por cada uno de los integrantes de su conjunto, lloró a sus muertos, preguntó por cada familiar, preguntó por su papá, por su mamá, por sus hermanos, preguntó cuánto estaban sufriendo y por último pensó en él”, relató.

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El profesional resaltó la fortaleza emocional del artista para afrontar las consecuencias de la tragedia y lo que viene en su proceso de recuperación. “Él sabe que no puede cambiar el pasado, pero está totalmente preparado para enfrentar el futuro, para enfrentar todo lo que viene”, expresó.

Finalmente, el médico hizo un llamado a acompañar al acordeonero en su recuperación física y emocional. “Los médicos no debemos ser solo médicos del cuerpo, tenemos que aprender a ser médicos del alma, que sea toda la curación de cuerpo y alma para Kbeto, refuásile más, seguiremos orando al Eterno y haciendo lo propio”, concluyó.