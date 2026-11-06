Supersalud designa a Anselmo Martínez para asumir la intervención de la E.S.E. UNA

Fachada de una de las sedes de la ESE Universitaria. / Cortesía Gobernación

La Superintendencia Nacional de Salud designó a Anselmo Antonio Martínez Charris como nuevo agente especial interventor de la ESE Universitaria del Atlántico (ESE UNA), convirtiéndose en el sexto funcionario en asumir esta responsabilidad desde que comenzó la intervención forzosa administrativa de la institución, el 19 de agosto de 2025.

¿Quién es el nuevo interventor?

El nuevo interventor es especialista en Gerencia y Auditoría de la Calidad en Salud y cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector.

Su trayectoria comprende labores asistenciales y administrativas, dirección de servicios de salud, gestión institucional, auditoría y mejoramiento de los procesos de atención. Entre sus primeras tareas estará definir las medidas necesarias para atender la situación que atraviesa la entidad.

El quinto agente en más de un año

Con este nombramiento, ya son seis los agentes especiales interventores que han pasado por la dirección de la ESE UNA en poco más de un año. El primero fue Fredys Miguel Socarrás Reales, quien asumió en agosto de 2025 y permaneció hasta noviembre de ese mismo año. Posteriormente, el cargo fue ocupado por Maryury Díaz Céspedes, Alfredo Enrique Villadiego Lora y Santiago Andrés Arboleda Ochoa, antes de la reciente designación de Martínez Charris.

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La Superintendencia Nacional de Salud anunció que mantendrá la vigilancia sobre el desarrollo del plan de trabajo y el cumplimiento de los compromisos establecidos para la institución. El propósito es que las decisiones administrativas se traduzcan en mejoras en la prestación de los servicios de salud para los usuarios del Atlántico y su área de influencia.

La intervención forzosa administrativa, que fue prorrogada por un año hasta el 19 de agosto de 2027, tiene como desafío recuperar el funcionamiento de la entidad. La sucesión de seis interventores durante este proceso plantea interrogantes sobre la continuidad de las estrategias administrativas y los resultados alcanzados en la recuperación de la ESE Universitaria del Atlántico.