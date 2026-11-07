Centro Democrático presentó propuesta alternativa para el rescate fiscal en Barranquilla
El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó la presentación del documento y señaló que la propuesta recoge aportes de parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales.
Desde la sede alterna del Gobierno Nacional, en Barranquilla, el Centro Democrático presentó este sábado un primer borrador de propuesta alternativa a la ley de ajuste fiscal que impulsa el Ejecutivo. La iniciativa fue expuesta durante el encuentro entre funcionarios del Gobierno y congresistas de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, en el que se discutieron posibles medidas para fortalecer las finanzas públicas del país.
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El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó la presentación del documento y señaló que la propuesta recoge aportes de parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales.
“Ponemos a consideración del Gobierno Nacional un primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la ley de rescate fiscal, con el propósito de aportar soluciones a los desafíos de las finanzas del país”, manifestó.
Entre los planteamientos de la colectividad se encuentra una reducción de la estructura del Estado, pasando de 18 a seis ministerios, así como la reestructuración o eliminación de 48 entidades. También propone revisar la creación de nuevos impuestos sobre productos y servicios como internet, café, medicina prepagada, maquinaria agrícola y fertilizantes.
La reunión contó con la participación de varios integrantes del gabinete ministerial y representantes del Legislativo. Por parte del Gobierno estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; del Interior, Alejandro Ordóñez; de Justicia, Iván Cancino, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín. El presidente Abelardo De La Espriella, cuya asistencia estaba prevista, finalmente no participó.
El encuentro permitió recoger observaciones de los congresistas frente a las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo. La discusión continuará en el Congreso, mientras el Gobierno contempla convocar sesiones extraordinarias en diciembre para avanzar en el trámite de la iniciativa.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....