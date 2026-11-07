Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

07 nov 2026 Actualizado 23:06

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Centro Democrático presentó propuesta alternativa para el rescate fiscal en Barranquilla

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó la presentación del documento y señaló que la propuesta recoge aportes de parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales.

Foto: tomada de la cuenta de X del presidente del Senado Honorio Henríquez.

Foto: tomada de la cuenta de X del presidente del Senado Honorio Henríquez.

Foto: tomada de la cuenta de X del presidente del Senado Honorio Henríquez.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Desde la sede alterna del Gobierno Nacional, en Barranquilla, el Centro Democrático presentó este sábado un primer borrador de propuesta alternativa a la ley de ajuste fiscal que impulsa el Ejecutivo. La iniciativa fue expuesta durante el encuentro entre funcionarios del Gobierno y congresistas de las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes, en el que se discutieron posibles medidas para fortalecer las finanzas públicas del país.

El presidente del Senado, Honorio Henríquez, confirmó la presentación del documento y señaló que la propuesta recoge aportes de parlamentarios, expertos, gremios y sectores sociales.

“Ponemos a consideración del Gobierno Nacional un primer borrador de propuesta del Centro Democrático para la ley de rescate fiscal, con el propósito de aportar soluciones a los desafíos de las finanzas del país”, manifestó.

Entre los planteamientos de la colectividad se encuentra una reducción de la estructura del Estado, pasando de 18 a seis ministerios, así como la reestructuración o eliminación de 48 entidades. También propone revisar la creación de nuevos impuestos sobre productos y servicios como internet, café, medicina prepagada, maquinaria agrícola y fertilizantes.

La reunión contó con la participación de varios integrantes del gabinete ministerial y representantes del Legislativo. Por parte del Gobierno estuvieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y los ministros de Hacienda, Miguel Gómez Martínez; del Interior, Alejandro Ordóñez; de Justicia, Iván Cancino, y de Comercio, Mauricio Gómez Amín. El presidente Abelardo De La Espriella, cuya asistencia estaba prevista, finalmente no participó.

El encuentro permitió recoger observaciones de los congresistas frente a las medidas económicas planteadas por el Ejecutivo. La discusión continuará en el Congreso, mientras el Gobierno contempla convocar sesiones extraordinarias en diciembre para avanzar en el trámite de la iniciativa.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado