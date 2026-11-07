Trabajos eléctricos dejarán sin energía a varios municipios y barrios este domingo

Este domingo 8 de noviembre se realizarán trabajos de mantenimiento y adecuación de redes eléctricas en diferentes sectores del Atlántico, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de energía en varios municipios y barrios de Barranquilla.

Las primeras labores estarán a cargo de la empresa Air-e y contemplan el cambio de cables de potencia en el circuito Oriental. Para facilitar estos trabajos, se suspenderá el servicio de energía en Sabanagrande, Santo Tomás y Palmar de Varela, tanto en sus zonas urbanas como rurales, entre las 8:00 de la mañana y las 4:40 de la tarde. También se verán afectados algunos sectores rurales de Malambo.

Por otra parte, se instalará un tramo de red entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, lo que requerirá la suspensión del servicio en los barrios Paraíso, Tres Ave Marías y Siape.

Trabajos en el Corredor Universitario

En el Corredor Universitario también se realizarán labores eléctricas en diferentes horarios.

Entre las 8:00 y las 11:10 de la mañana, y posteriormente entre las 5:00 y las 5:40 de la tarde, se suspenderá el servicio en el sector comprendido entre las carreras 51B y 53, a la altura de la Universidad del Norte y el Colegio San José.

Adicionalmente, entre las 11:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde se ejecutarán maniobras en la carretera a Puerto Colombia, sobre la carrera 51B, entre los kilómetros 2 y 5, así como en Villa Campestre y otros sectores del Corredor Universitario.

Trabajos de ISA Energía

De manera paralela, este domingo la empresa ISA Energía ejecutará trabajos al interior de la subestación Nueva Barranquilla, ubicada en inmediaciones de la avenida Circunvalar.

Debido a estas labores, se suspenderá el suministro de energía en Alameda del Río entre las 4:30 de la mañana y las 12:30 del mediodía.

Asimismo, entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana se presentarán interrupciones del servicio en los siguientes sectores:

Villa Campestre y Ciudad del Mar.

Calle 1B, desde la carrera 28 hasta la carrera 30.

Carrera 46 con autopista Vía al Mar.

Avenida Circunvalar con carrera 42F.

Avenida Circunvalar con carrera 43.

Adicionalmente, se realizarán maniobras entre las 4:00 y las 4:30 de la mañana, y entre las 12:30 del mediodía y la 1:00 de la tarde, que ocasionarán interrupciones del servicio en los siguientes sectores:

Carrera 46 a la carrera 51B, entre las calles 96A y 100 (Villa Santos).

Transversal 43A a transversal 44, entre las calles 104 y 106.

Transversal 43A con calle 102.

Transversal 44 con calle 104 (Portal de Miramar).

Avenida Circunvalar, desde la carrera 43 hasta la carrera 46 (Autonorte, Autolitoral, estación de servicio Miramar y distribuidora Nissan).

Carrera 46 a carrera 50, entre las calles 100 y 110 (Villa Santos).

Carrera 46, entre los kilómetros 1 y 2.

Clínica Porto Azul y Sabaag Radiólogos.

Las empresas recomendaron a los usuarios de los sectores mencionados tener en cuenta los horarios establecidos y tomar las medidas necesarias durante las interrupciones programadas.