Trámites, permisos y estudios, las etapas para reconstruir los edificios afectados en Cali

La reconstrucción de los edificios que colapsaron o tuvieron que ser demolidos tras el terremoto del pasado 10 de agosto en Cali requiere una serie de procedimientos jurídicos y técnicos que deben cumplirse antes de iniciar las obras. Así lo explicó el alcalde Alejandro Eder, quien detalló las etapas que deben superar los propietarios y las empresas constructoras para avanzar en la recuperación de los inmuebles.

El mandatario señaló que ya comenzó la evaluación de algunos de los terrenos donde se presentaron colapsos o fueron necesarias demoliciones. La primera tarea será verificar que la documentación de cada predio esté en regla. En los casos donde hubo personas fallecidas, también deberán resolverse los procesos de sucesión, antes de continuar con los trámites correspondientes.

A esto se suman los permisos, los estudios de suelos y los análisis técnicos necesarios para elaborar los nuevos diseños estructurales y arquitectónicos de las edificaciones. Según Eder, solamente estas primeras etapas podrían tomar entre seis y ocho meses, siempre que no se presenten contratiempos.

Después de completar esos procedimientos comenzaría la construcción de los nuevos edificios, una fase que, de acuerdo con las estimaciones entregadas por el alcalde, podría extenderse durante otros 18 meses.

«Evidentemente el hecho de que se demore no quiere decir que no se tenga que hacer ni que no se vaya a hacer, se va a hacer, lo vamos a enrutar», aseguró Eder, quien indicó que espera concretar en diciembre algunos compromisos con empresas constructoras para comenzar la reconstrucción de determinados edificios.

El alcalde explicó que sostuvo reuniones con representantes del sector constructor para evaluar los terrenos y las posibilidades de intervención. También advirtió que la reconstrucción general de Cali tomará alrededor de cuatro años, por lo que será un proceso que deberá continuar más allá de su actual administración.

Eder señaló que su prioridad en esta etapa de la emergencia es conseguir soluciones de vivienda para las familias que perdieron sus hogares y dejar encaminados los procesos necesarios para recuperar las edificaciones afectadas.