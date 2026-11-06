“Un verde más oscuro”: El cómic que explica el impacto del conflicto armado en la naturaleza

Fernando Cárdenas en la XII edición de la Feria de Pereira, en el que presentó su nuevo libro "Un verde más oscuro"

Colombia, Pereira

A partir de años de reportería en territorios afectados por la violencia, testimonios y datos verificados, el autor Fernando Cárdenas, ha reconstruido historias de ríos contaminados, bosques destruidos, especies desplazadas y comunidades que enfrentan las heridas ambientales de la guerra.

La presentación tendrá lugar el viernes 6 de noviembre de 2026 en la Feria del Libro de Pereira, en un encuentro organizado por la editorial Media Pluma y presentado por Wilmar Ospina Mondragón.

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"Un verde más oscuro" de Fernando Cárdenas Ampliar "Un verde más oscuro" de Fernando Cárdenas Cerrar

El contexto que originó el libro

Durante años, Cárdenas recorrió Colombia documentando las huellas del conflicto. En esos viajes encontró que la guerra no solo dejó víctimas humanas, sino también ríos contaminados, bosques destruidos, animales desplazados y ecosistemas afectados.

Mediante una experiencia visual, el libro presenta relatos sobre fumigaciones aéreas, ríos convertidos en horror, especies animales atrapadas en medio de la guerra y comunidades que luchan por restaurar sus territorios.

Las voces, los testimonios de víctimas y las fotografías sirvieron de base para la construcción de las viñetas de cada capítulo e hicieron que la pieza pudiera acercarse a nuevas audiencias, a través de un mensaje para generar conciencia de las afectaciones de la naturaleza causadas por el conflicto armado.

“La confrontación no solo deja víctimas humanas. También deja ríos contaminados, bosques destruidos, animales desplazados y ecosistemas profundamente heridos. La naturaleza también fue víctima del conflicto”, comentó Fernando Cárdenas, autor del libro.

El panorama que se presenta es un recorrido devastador, el autor propone un cierre en el que muestra algunos procesos de organizaciones y comunidades que se esfuerzan por regenerar los bosques o traer conciencia ambiental a sus vecinos de esas veredas.

Fernando Cárdenas, autor de "Un verde más oscuro", crónica tipo cómic que narra los efectos del conflicto armado en la naturaleza Ampliar Fernando Cárdenas, autor de "Un verde más oscuro", crónica tipo cómic que narra los efectos del conflicto armado en la naturaleza Cerrar

Acerca del autor

Fernando Cárdenas es periodista y docente de la Universidad Externado de Colombia. Ha dedicado los últimos años de su vida a trabajar con medios y colectivos de comunicación en zonas de conflicto armado en Colombia.

De sus años como reportero internacional, revivió una serie de crónicas sobre la guerra para graficar a la naturaleza como víctima. Por medio de la crónica gráfica y periodística ha generado también enseñanzas para sus sesiones académicas.

En sus 25 años de estancia prolongada en Colombia, el autor chileno ha asesorado a diferentes organizaciones y entidades públicas en temas de periodismo, comunicación y apropiación social de narrativas. También ha escrito y producido contenidos para más de 25 medios de comunicación, y como docente, ha sido profesor en materias de creación de contenidos, géneros periodísticos y canales de comunicación para turismo, cultura y territorios.

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