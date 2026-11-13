Cómo verificar si un billete es falso en Colombia: Recomendaciones clave del Banco de la República

El único banco de Colombia que compra billetes y monedas antiguas 2026: Así funciona. Foto: Getty Images.

En Colombia, el flujo constante de dinero en efectivo durante las transacciones diarias abre la puerta a múltiples modalidades de estafa, siendo la circulación de billetes falsos una problemática frecuente en comercios y pagos cotidianos.

Con el paso del tiempo, las redes dedicadas a la falsificación han perfeccionado sus técnicas de impresión y el uso de materiales que imitan la textura del papel moneda, haciendo que cada día resulte más difícil detectar a simple vista un billete falso.

Lea más: Cundinamarca alerta por estafas con el impuesto vehicular: así puede evitar caer en páginas falsas

Ante esta situación, poder reconocer sus características y los dispositivos de seguridad oficiales, deja de ser una opción y se convierte en una herramienta indispensable de protección.

El Banco de la Republica señala que,“los billetes comparten la misma tecnología de seguridad que se soporta en varios elementos de fácil verificación; algunos de ellos son la cinta de seguridad, la marca de agua, las imágenes coincidentes y la imagen con cambio de color y efecto de movimiento”.

A continuación, le explicamos cómo identificar un billete auténtico siguiendo las recomendaciones clave del Banco de la República.

¿Cómo identificar que un billete colombiano es falso?

Lea también: Incautan más de 700 millones de pesos en efectivo en Tumaco

La clave está en estos cinco pasos que permiten reconocer la autenticidad de los billetes en Colombia:

Mire: Observe detalladamente los diseños y colores del billete, tanto por el frente como en el reverso. Recuerde que los billetes auténticos presentan impresiones nítidas y definidas sin borrones ni manchas. Toque: Perciba al tacto el alto relieve en las imágenes y textos. Sentirá el relieve en los rostros y figuras de los personajes principal. Levante: Ponga el billete a contraluz para verificar los detalles ocultos en el papel. Debe ver con claridad la cinta de seguridad con las siglas “BRC” y las figuras que se complementan adecuadamente entre ambas caras. Gire: Observe el billete de un lado a otro para verificar los efectos en el cambio de color y analicé el movimiento en el elemento gráfico impreso con tinta especial. Compruebe: Utilice herramientas como lupas para leer los microtextos impresos. Además, si cuenta con una lámpara de luz ultravioleta, verifique que aparezcan algunos elementos fluorescentes en tonos verdes y naranjas.

Le puede interesar: Asobancaria destaca atención del Gobierno a límites para pagos en efectivo de alto valor

Recomendaciones adicionales

Revise los números de serie: Todo billete real cuenta con una numeración única ubicada en la parte superior izquierda e inferior derecha. Desconfíe si recibe varios billetes de alta denominación, como los de $50.000 o $100.000, que compartan exactamente el mismo serial.

Solicite su autenticidad: Si tiene dudas sobre la validez de un billete, puede acudir directamente a las ventanillas de tesorería del emisor para solicitar una revisión oficial siguiendo las pautas de consultas sobre autenticidad del Banco de la República.

Lo más recomendado es tomarse siempre cinco segundos para revisar sus billetes, especialmente el dinero de alto monto como las de $50.000 y $100.000, que suelen ser el blanco favorito de los delincuentes.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: