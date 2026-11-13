El ABC de la maestría en Gestión de Organizaciones de la UMNG: cómo inscribirse y link oficial

Colombia

En un mundo que evoluciona rápidamente, las organizaciones se enfrentan a retos complejos que demandan soluciones innovadoras.

Los procesos, las personas y la tecnología son elementos fundamentales para mejorar la competitividad y asegurar la sostenibilidad a largo plazo.

Una maestría con enfoque en liderazgo

En este contexto, la maestría en Gestión de Organizaciones de la Universidad Militar Nueva Granada lo prepara para asumir estos desafíos y ser un líder responsable.

En tres semestres, en el programa, el estudiante puede desarrollar una visión estratégica, pensamiento crítico y con sentido de responsabilidad social.

Además, a través de un enfoque integral, el estudiante se prepara para comprender la complejidad organizacional, tomar decisiones y liderar la transformación cultural.

Esto teniendo en cuenta que el enfoque integral de la Universidad Militar Nueva Granada incorpora la gestión estratégica con la comprensión de las dinámicas de las personas, la innovación y los cambios tecnológicos contemporáneos.

Las modalidades en las que se puede estudiar esta maestría

Ahora en modalidad híbrida (presencial 76% y virtual 24%), el alumno podrá beneficiarse de una mayor flexibilidad, sin perder el valor agregado de los espacios presenciales donde puede establecer redes de contacto y vínculos de confianza que favorecen el desempeño en cualquier campo y rol dentro de la organización.

Además, cada estudiante tiene la oportunidad de profundizar en su área de interés, asegurando una formación académica sólida y de vanguardia, fortaleciendo sus competencias investigativas y construyendo habilidades para responder a los retos del entorno laboral.

También tendrá la posibilidad de acceder a una segunda titulación con el MBA Executive de la Universidad Politécnica de Valencia.

Así las cosas, como egresado estará preparado para:

Liderar equipos interdisciplinarios,

Diseñar estrategias que impulsen la competitividad y sostenibilidad,

Gestionar el cambio,

Promover la transformación tecnológica en organizaciones públicas y privadas

Generar un impacto organizacional y social con perspectiva global.

Así puede inscribirse

Es por esto que si usted desea dar el siguiente paso en su carrera profesional, si busca una formación de excelencia, que lo prepare para liderar el cambio, la maestría en Gestión de Organizaciones es su oportunidad.

Recuerde que las Inscripciones están abiertas. En el siguiente link puede consultar el programa completo e iniciar su proceso:

https://umng.edu.co/programa/maestria-en-gestion-de-organizaciones/