El escritor Andrés Charry presentará en FilSMar su libro El río se traga a los muertos y otros cuentos

Montecristo es un pueblo del sur de Bolívar atravesado por el agua y por la guerra. Allí nació Andrés Charry, y de ese cauce vienen las voces que habitan El río se traga a los muertos y otros cuentos (2025), la colección de 25 relatos que el autor presentará el jueves 29 de octubre a las 2:00 p. m. en la Universidad del Magdalena (Bloque Mar Caribe Sur, Salón 101), como parte de la programación de la Filsmar.

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Los cuentos de Charry recorren las huellas y cicatrices que el conflicto armado ha dejado en Colombia. Lo hacen desde la nostalgia y la memoria de personajes profundamente humanos: familias desplazadas, sobrevivientes, gente que aprendió a nombrar el dolor en voz baja. Todas las historias desembocan en el río, presencia constante a lo largo del libro, que arrastra a la vez la esperanza y el olvido.

Esta obra obtuvo este año la medalla de Bronce en los International Latino Book Awards (ILBA) 2026, en la categoría Best Collection of Short Stories – Spanish, uno de los reconocimientos más importantes para la literatura latina publicada en Estados Unidos y el continente.

Con una prosa nostálgica y poética, Charry entrelaza la crudeza de la realidad con un lirismo onírico que inscribe su obra en el realismo mágico contemporáneo. El resultado es una Colombia donde pasado y presente se confunden, un territorio que parece mítico y que, sin embargo, resulta dolorosamente real.

Una lectura para mirar de frente la guerra

El río se traga a los muertos y otros cuentos invita a cuestionar la indiferencia, a reconocer la dignidad de quienes han vivido en medio de la violencia y a conectar con emociones universales como la pérdida, el amor y la redención. Es una lectura necesaria para quienes buscan comprender la complejidad del conflicto armado colombiano y las dinámicas sociales que perpetúan el sufrimiento, y también para descubrir la resistencia de quienes siguen adelante, aun cuando el río insiste en llevarse su memoria.

Sobre el autor

Andrés Charry nació en Montecristo, sur de Bolívar, una de las arterias del conflicto colombiano. Desde la infancia vivió el desplazamiento forzado y creció marcado por el trauma de su padre, sobreviviente del paramilitarismo. Este libro, su respuesta literaria a esa historia, nace de un pacto con la memoria. Apostó por la autopublicación para dar a conocer su obra, como un camino para conectarse de manera directa con sus lectores. Actualmente vive en Uribia, La Guajira y trabaja en su primera novela, Llévalos al río.