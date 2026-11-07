Deportivo Pasto entra en cese de actividades: juveniles enfrentarán a Santa Fe en El Campín

Deportivo Pasto atraviesa una nueva situación extradeportiva que afecta directamente su participación en la Liga 2026. Los jugadores del plantel profesional decidieron entrar en cese de actividades debido a los reiterados incumplimientos de la institución en el pago de sus salarios, por lo que no viajarán a Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe.

El compromiso, correspondiente a la fecha 18 del campeonato, se disputará este domingo a las 2:00 pm en el estadio El Campín. Ante la ausencia de los futbolistas profesionales, el equipo nariñense afrontará el encuentro con una nómina conformada por jugadores de sus divisiones menores, en su mayoría canteranos que tendrán la oportunidad de sumar minutos con el primer equipo.

La decisión del plantel profesional responde a la falta de cumplimiento de las obligaciones salariales por parte de los directivos, una problemática que ha generado inconformidad entre los futbolistas y que finalmente llevó a la suspensión de sus actividades deportivas.

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Acolfutpro respaldó la decisión de los jugadores

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) expresó su respaldo a la determinación de los integrantes del Deportivo Pasto y manifestó su preocupación por los incumplimientos laborales que afectan a los futbolistas del fútbol colombiano.

La agremiación señaló que respalda los ceses de actividades y las manifestaciones de protesta ante la falta de pago de los compromisos económicos adquiridos por los clubes con sus trabajadores.

El caso del Deportivo Pasto se suma a las dificultades económicas que han manifestado otros equipos del fútbol colombiano durante las últimas semanas, como América de Cali y Deportivo Pereira, cuyos jugadores también han expresado inconformidad por los retrasos en sus pagos.

De esta manera, Santa Fe tendrá que afrontar un compromiso particular en El Campín, pues se encontrará con un Deportivo Pasto integrado por futbolistas juveniles, en medio de una crisis institucional que dejó al plantel profesional al margen de la competencia.