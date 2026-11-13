Un soldado murió y otro resultó herido tras explosión de campo minado en Saravena, Arauca

Un soldado profesional murió y otro resultó herido luego de que tropas del Ejército Nacional fueran afectadas por la explosión de un artefacto explosivo que habría sido instalado por grupos armados ilegales en la vereda El Consuelo, municipio de Saravena, Arauca.

De acuerdo con la Décima Octava Brigada, los hechos ocurrieron durante una operación militar adelantada por unidades del Batallón Especial Energético y Vial N.° 18. La detonación afectó a dos uniformados que se encontraban en la zona.

Tras la explosión, los militares brindaron los primeros auxilios a sus compañeros, establecieron un dispositivo de seguridad y adelantaron los procedimientos para habilitar el área de extracción y realizar la evacuación aeromédica

Sin embargo, durante ese procedimiento falleció el soldado profesional Carlos Andrés Durán Sierra. El segundo uniformado recibió atención médica inicial y fue evacuado a un centro asistencial para continuar con tratamiento especializado.

El Ejército lamentó la muerte del militar y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de unidad. La institución rechazó estos hechos y aseguró que continuará desarrollando operaciones militares en cumplimiento de su misión constitucional.

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