Pedro Alliana asumiría la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana sería el encargado de asumir la Presidencia de Paraguay tras la destitución de Santiago Peña. El dirigente político, que ocupa la Vicepresidencia desde agosto de 2023, tiene una trayectoria ligada al Partido Colorado y ha ocupado cargos de dirección dentro de esa colectividad y en el Congreso.

Nacido en Pilar, en el departamento de Ñeembucú, Alliana hizo su carrera política en la Asociación Nacional Republicana, nombre oficial del Partido Colorado. Antes de llegar al Ejecutivo, fue diputado por su departamento y presidió la Cámara de Diputados, además de estar al frente de la dirección de su partido.

Su llegada al Gobierno paraguayo

En las elecciones de 2023, Alliana acompañó a Santiago Peña como candidato a la Vicepresidencia. La fórmula del Partido Colorado ganó los comicios y asumió el poder el 15 de agosto de ese año, para un periodo constitucional que debía terminar en agosto de 2028.

Su trayectoria dentro del partido y su paso por el Congreso lo convirtieron en una de las figuras políticas del oficialismo. Ahora, tras la salida de Peña, su nombre queda en el centro del proceso de sucesión presidencial.

Los retos del posible nuevo Gobierno

De asumir el cargo, Alliana tendría que completar el periodo constitucional y enfrentar un escenario marcado por la crisis financiera de Ueno Bank, entidad cuya intervención dejó a millones de clientes sin acceso a sus recursos y generó preocupación por la exposición de fondos de instituciones públicas y cajas previsionales.

Por ahora, está pendiente la confirmación oficial de su toma de posesión y de los detalles del relevo en el Ejecutivo paraguayo.