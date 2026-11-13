Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 13 de noviembre de 2026

El dólar estadounidense se ha convertido en uno de los principales referentes económicos en Venezuela, donde su cotización influye directamente en el precio de medicamentos, servicios, alimentos y otros productos de consumo diario.

A pesar de que, el país mantiene como moneda oficial el bolívar, la divisa estadounidense es utilizada de forma habitual en transacciones comerciales y como referencia para establecer precios, por lo que su comportamiento es seguido de cerca por ciudadanos, comerciantes y analistas económicos.

Es por ello que el Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la cotización oficial del dólar para este 13 de noviembre de 2026, una tasa que también sirve de referencia para calcular el costo de algunos trámites y servicios que se liquidan en moneda extranjera.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes, 13 de noviembre, se ubicará en 911,62 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 13 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 7,18 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

La entidad aparte de fijar la tasa oficial del dólar, menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este viernes:

Euro (EUR): 1.009,34 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 136,72 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 18,14 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,99 bolívares (VES).

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Banco de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV para este viernes son las siguientes:

Banco Mercantil:

Compra: 955,60 // Venta: 922,43

BBVA Provincial:

Compra: 904,81 // Venta: 945,91

Banesco:

Compra: 993,66// Venta: 1025,71

BanCaribe:

Compra: 1063,39 // Venta: 1017,70

Banco Sofitasa:

Compra: 938,75 // Venta: 941,32

Otras instituciones:

Compra: 936,17 // Venta: 985,94

Recuerde que los valores ponderados usados son los entregados por el Banco Central de Venezuela. Es por ello que las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 96,34 dólares, lo que representa un crecimiento de 0.55% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 96,76 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 95,07 dólares.

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