Últimos días del Gran Salón Ferretero 2026: agenda y cómo ingresar a la feria clave de la industria

Colombia

El sector ferretero y de la construcción en Colombia atraviesa una importante transformación. Lo que antes operaba bajo esquemas de adquisición tradicionales hoy demanda eficiencias en cadena de suministro, tecnología de inventarios y valor agregado en el servicio posventa. En medio de esta evolución, la principal plataforma comercial de la industria en el país da un salto definitivo hacia el mercado global.

El Gran Salón Ferretero, evento nacido en 2019 con 65 expositores y 2.400 visitantes, anunció su integración oficial a la Family Brand de la alemana Koelnmesse. Bajo el nombre International Hardware Fair Colombia, la feria celebra su próxima edición desde el 5 hasta el 7 de noviembre de 2026 en Corferias, consolidándose como el nodo de negocios ferreteros más relevante de la región.

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De la necesidad local al impacto internacional

La trayectoria de la feria refleja el ritmo de profesionalización del mercado ferretero colombiano. Tras su primera versión en 2019 —diseñada por la firma Concept2B para conectar directamente a fabricantes con decisores de compra—, el evento registró cifras récord en su edición de 2025:

Expositores: 242 empresas participantes (con un 36 % de cuota internacional).

Asistencia profesional: más de 8.100 compradores especializados procedentes de 26 países.

Expectativas de negocio: superiores a los US$ 5 millones en su primera rueda de negocios formal.

La alianza estratégica consolidada entre Concept2B, Corferias y Koelnmesse ha permitido dinamizar el relacionamiento comercial de las pymes locales con proveedores de Europa, Asia y América Latina.

El nuevo perfil del comprador ferretero

El crecimiento de la plataforma responde a un cambio estructural en los hábitos de consumo y aprovisionamiento. El comprador especializado actual exige garantías técnicas, condiciones comerciales flexibles y canales de distribución optimizados.

“La transformación del sector modificó el papel de la feria. Lo que inicialmente buscaba facilitar encuentros entre actores de la cadena fue ampliando su capacidad para generar conexiones comerciales y acercar a la industria a nuevos productos, tecnologías y modelos de negocio”, explica Darío Bastidas, cofundador del evento y director comercial de Concept2B.

Por su parte, Ana María Jiménez, Project & Sales Manager de Koelnmesse, enfatiza que Colombia cuenta con una oportunidad estratégica para vincularse a las tendencias internacionales de la industria y “fortalecer las relaciones entre fabricantes, distribuidores y compradores”.

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Lilián Conde, jefe de proyecto de Corferias, destaca la importancia de mantener espacios de encuentro presenciales para acompañar la diversidad de categorías del sector: “una industria que se transforma necesita espacios para encontrarse. Hoy vemos un sector con categorías y perfiles de empresas cada vez más diversos, y generar conexiones entre quienes producen, comercializan y compran es fundamental para acompañar su evolución”.

¡Agéndese!

Para los fabricantes, importadores, distribuidores o decisores de compra en la industria ferretera y de la construcción, El Gran Salón Ferretero | International Hardware Fair Colombia representa una oportunidad para expandir su red comercial, acceder a tecnología de vanguardia y concretar alianzas estratégicas con actores globales.

El evento se lleva a cabo del 5 al 7 de noviembre de 2026 en el recinto ferial de Corferias (Bogotá, Colombia), bajo la organización conjunta de Concept2B, Koelnmesse y Corferias.

Para conocer la agenda académica, asegurar su participación como expositor o registrar su visita profesional, consulte el sitio web oficial: gransalonferretero.com.