El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió un amplio paquete de sanciones y aranceles dirigidos a los ingresos energéticos de Rusia, al considerar que la exención responde al interés nacional de su país. La decisión marca un nuevo deterioro en las relaciones entre Washington y Kiev.

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La medida se conoció cuando el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió a los líderes de la Unión Europea mantener el apoyo financiero a su país, con cerca de 80.000 millones de dólares adicionales para el próximo año, destinados a continuar la defensa frente a Rusia.

La denominada Ley Lindsey Graham le había otorgado a Trump la autoridad para imponer aranceles de hasta el 100 % a los principales compradores de petróleo y gas rusos.

La legislación, firmada por el mandatario estadounidense el mes pasado, contemplaba medidas contra los sectores energético y de defensa de Rusia, el presidente Vladímir Putin y otros altos funcionarios, así como contra la llamada flota en la sombra de petroleros utilizada por Moscú para evadir las sanciones occidentales.

Por su parte, el enviado presidencial ruso, Kirill Dmitriev, calificó la decisión de Trump como «un momento importante y verdaderamente histórico».

La suspensión de las sanciones se produce después de que Trump llegara a un acuerdo con Putin para aliviar las restricciones contra Rusia, a cambio de que Moscú aumentara el suministro de diésel a los mercados internacionales, con el objetivo de reducir los costos del combustible.

Este acercamiento entre Washington y Moscú ocurre en medio de una crisis energética provocada por la guerra de Estados Unidos en Irán, que ha generado escasez de petróleo y un aumento de los precios, además de presiones políticas para el Partido Republicano antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Entretanto, al ser consultado sobre si Ucrania estaba siendo responsabilizada por los problemas internos de Trump antes de las elecciones, el presidente Volodímir Zelenski respondió únicamente con una sonrisa