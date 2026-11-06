Inició gira de papa León XIV por Sudamérica: países que visitará y recorrido que hará en cada uno

El papa León XIV. (Foto de Mario Tomassetti - Vatican Media a través de Vatican Pool/Getty Images) / Vatican Pool

El papa León XIV inició su gira por América Latina, donde recorrerá Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 16 de noviembre. Esta travesía representa el sexto viaje internacional del Potifiifce. A lo largo de este itinerario, el papa León pronunciará un total de 36 discursos en español.

Esta gira corresponde a las invitaciones formales de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de las tres naciones.

Detalles de la gira de papa León XIV por Sudamérica

Viernes 6 de noviembre: llegada del papa León

Tras trece horas y media de vuelo, el pontífice aterrizará a las 16:30 hora local, en Montevideo, capital de Uruguay, el primero de los tres países. Con esta visita, León XIV se convierte en el segundo sucesor de Pedro en visitar el país, después de las visitas realizadas por San Juan Pablo II en 1987 y 1988.

De acuerdo con la agenda oficial, este primer día incluye los siguientes eventos:

16:30 h: Bienvenida oficial en el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco «General Cesáreo L. Berisso».

17:30 h: Traslado en automóvil a la Plaza de la Independencia para la ceremonia de bienvenida. Allí, el Papa será recibido por el presidente de la República, Yamandú Orsi, frente a la Torre Ejecutiva. En este punto, saludará a la vicepresidenta de la República, a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y a tres exjefes de Estado. Posteriormente, se reunirá con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunciará su primer discurso tras escuchar las palabras de bienvenida del presidente Orsi.

18:15 h: Encuentro con el presidente Orsi en el Edificio José Artigas, una de las sedes de la Presidencia de la República de Uruguay.

18:45 h: Traslado a pie y en carrito de golf hacia la catedral metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago. En este templo, el papa presidirá la celebración de las Vísperas junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

20:00 h: Retorno en automóvil a la Nunciatura Apostólica.

Sábado 7 de noviembre

Durante el segundo día en Uruguay, el papa se trasladará a las localidades de Paysandú y Casavalle, donde mantendrá encuentros en el ámbito educativo y concluirá la jornada junto a los fieles reunidos en una vigilia de oración.

Domingo 8 de noviembre: inicio de la etapa en Argentina

Tras su llegada a Buenos Aires, Argentina, León XIV se reunirá con las autoridades gubernamentales en la Casa Rosada. Luego acudirá a la catedral de la capital para rendir homenaje a la memoria del papa Francisco.

En Argentina, el programa del papa incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, donde la Iglesia atiende a personas vulnerables. Asimismo, mantendrá encuentros con el mundo del trabajo, jóvenes, obispos, equipos sinodales, representantes de comunidades cristianas y de otras tradiciones religiosas, además de reunirse con un grupo de reclusos.

La etapa argentina concluirá con una visita al santuario de Nuestra Señora de Luján.

Última etapa: Perú

La fase final de la gira será en Perú, donde el papa recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Según detalló el Vaticano, será también un recorrido por la historia de la evangelización del continente, marcada por el testimonio de figuras como santa Rosa de Lima, san Martín de Porres y santo Toribio de Mogrovejo, impulsor de la difusión del catecismo en las lenguas indígenas quechua y aimara.

El Vaticano destacó el deseo personal del papa León de reencontrarse con los lugares y las personas que marcaron su vida pastoral, y la misión universal de León XIV.

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