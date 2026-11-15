100 días del Gobierno De la Espriella: 9 bombardeos y 73 muertos, entre ellos menores de edad

Las Fuerzas Militares han ejecutado nueve bombardeos contra estructuras del ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo durante los primeros 100 días del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Las operaciones se realizaron en Norte de Santander, Guaviare, Vichada, Cauca, Chocó y Antioquia, con un saldo de 73 integrantes de grupos armados muertos y 16 capturados, según el consolidado operacional conocido por Caracol Radio.

El primer ataque fue la operación Avatar, el 10 de agosto en Tibú, Norte de Santander, contra el ELN. Dejó dos muertos. Tras el bombardeo, la Defensoría del Pueblo reportó tres campesinos heridos y alertó sobre posibles desplazamientos.

El 27 de agosto, la operación Amón, en El Retorno, Guaviare, dejó diez muertos y un capturado; Medicina Legal confirmó que tres de las víctimas eran menores de edad. Cuatro días después, Azarías, en Miraflores, Guaviare, dejó 24 muertos y siete capturados.

Entre los fallecidos también fueron identificados dos menores. Estos hechos provocaron cuestionamientos sobre el reclutamiento de niños y adolescentes y una decisión judicial que ordenó suspender temporalmente bombardeos cuando existiera información objetiva sobre su presencia.

El 5 de octubre se realizó la operación Orión en Cumaribo, Vichada, contra una estructura de las disidencias. El balance fue de dos muertos y un capturado.

La operación solo fue confirmada públicamente el 13 de noviembre, después de las denuncias de habitantes de Caño Cadá por daños en viviendas, cultivos y una finca vinculada a un programa de sustitución de cultivos ilícitos. La Defensoría verificó afectaciones en dos viviendas y dos familias. Las Fuerzas Militares reconocieron el ataque, pero negaron daños a bienes civiles.

El 10 de octubre, la operación Saturno, contra el Frente 33 en Tibú, dejó cuatro muertos. Entre ellos había una adolescente de 16 años; el ministro de Defensa afirmó que estaba en función continua de combate.

Posteriormente, Onix, el 22 de octubre en El Tambo, Cauca, dejó diez muertos; Oppenhaimer, el 28 de octubre en Nóvita, Chocó, dejó siete muertos y un capturado; Noah, el 9 de noviembre en Tibú, dejó cuatro muertos y seis capturados; y Nehemías, el 10 de noviembre en Tarazá, Antioquia, dejó diez muertos.

En los balances de estas operaciones también aparecen incautaciones de fusiles, ametralladoras, armas cortas, lanzagranadas, municiones, minas antipersonal y equipos de comunicación.

Las denuncias documentadas se concentran en las lesiones a campesinos en Catatumbo, la muerte de menores en operaciones de Guaviare y Tibú y los daños denunciados en Cumaribo. Para los otros ataques no aparecen, en las fuentes consultadas, señalamientos equivalentes de afectaciones a civiles.