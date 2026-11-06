Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 01:03

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Barranquilla

Shakira fue vista en Barranquilla acompañando a su padre por quebrantos de salud

Durante la tarde de este jueves, la artista fue vista en el norte de Barranquilla mientras caminaba junto a su padre.

Shakira en 2023 y 2026. Fotos: Ricardo Rubio / Kike Rincón (Getty Images)

Shakira en 2023 y 2026. Fotos: Ricardo Rubio / Kike Rincón (Getty Images)

Shakira en 2023 y 2026. Fotos: Ricardo Rubio / Kike Rincón (Getty Images)
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

La cantante barranquillera Shakira se encuentra nuevamente en su ciudad natal, donde comparte tiempo con sus familiares, especialmente con su padre, William Mebarak, quien atraviesa quebrantos de salud. Durante la tarde de este jueves, la artista fue vista en el norte de Barranquilla mientras caminaba junto a su padre, quien se movilizaba en una silla de ruedas.

En las imágenes que circulan en redes sociales se observa a Shakira vestida con ropa deportiva y acompañada por tres personas que, al parecer, hacen parte del equipo de atención y cuidado de su padre.

Su padre presentó problemas de salud

Desde comienzos de esta semana se conocieron versiones sobre nuevas complicaciones en el estado de salud de William Mebarak, aunque la familia no ha entregado información oficial sobre su condición médica.

Más información

Durante el recorrido, la artista también tuvo que lidiar con la presencia de mosquitos, una situación que ha generado comentarios entre los usuarios de redes sociales debido a la proliferación de estos insectos en la ciudad.

La visita de Shakira se produce después de una intensa agenda artística en Europa, donde recientemente cumplió una serie de 13 conciertos en Madrid, España, ante más de 700.000 espectadores. Ahora, la barranquillera aprovecha su paso por la ciudad para estar cerca de su familia y acompañar a su padre.

Jesús Uribe

Jesús Uribe

Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado