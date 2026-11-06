Barranquilla habilitará más de 60 puntos de vacunación contra el dengue este sábado

La Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud y MiRed IPS, realizará este sábado 7 de noviembre una nueva Jornada Nacional de Fortalecimiento a la Vacunación, bajo el lema “Protegemos el presente, cuidemos el futuro: ¡Vacunatón Escolar!”.

Para esta actividad se habilitarán más de 60 puntos de atención entre los PASO, CAMINO y las IPS vacunadoras, con el propósito de fortalecer las coberturas de inmunización y superar el 95 % de la población objetivo.

Uno de los principales énfasis será la aplicación gratuita de la vacuna Qdenga contra el dengue, dirigida a niños de 9 y 10 años nacidos a partir del primero de enero de 2016. El esquema contempla dos dosis, con un intervalo de tres meses entre cada aplicación, y busca reducir los casos de dengue grave, las hospitalizaciones y las complicaciones asociadas a esta enfermedad. Aunque la gratuidad está priorizada para estas edades por criterios epidemiológicos, el biológico también puede adquirirse de manera particular a partir de los cuatro años.

Vacunación para niños, gestantes y adultos mayores

La jornada también contempla la aplicación de los biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) para diferentes grupos poblacionales. Los menores de seis años podrán completar sus esquemas básicos; las mujeres gestantes recibirán la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR), entre las semanas 28 y 36 de embarazo; y las mujeres en edad fértil, entre los 10 y 49 años, tendrán acceso a la vacuna Tdap. Asimismo, se ofrecerá vacunación contra el virus del papiloma humano (VPH) para niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años, influenza para adultos mayores de 60 años y biológicos contra la fiebre amarilla y el COVID-19 para la población susceptible.

Más información Poncho Zuleta anuncia pausa temporal de sus presentaciones tras accidente de su hijo

La secretaria distrital de Salud, Stephanie Araujo Blanco, invitó a los padres de familia y cuidadores a participar en esta jornada y aprovechar la disponibilidad de los biológicos. “Vacunar a nuestros niños es brindarles las defensas necesarias para proteger su vida y asegurar su bienestar. No desaprovechemos esta oportunidad e insto a todos a acudir a los centros habilitados”, manifestó la funcionaria.

Los puntos de vacunación de la red pública PASO y CAMINO atenderán entre las 7:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, mientras que las IPS vacunadoras prestarán sus servicios hasta las 4:00 de la tarde. Para conocer los lugares habilitados, consultar los esquemas o resolver inquietudes, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea de la Salud al (605) 3793333.