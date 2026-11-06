¿Vienes a la final de la Sudamericana? Esto debes saber antes de llegar a Barranquilla

La Alcaldía de Barranquilla preparó una guía para los hinchas de Boca Juniors y Atlético Mineiro que asistirán a la final de la Copa Sudamericana, el próximo 21 de noviembre. El documento reúne recomendaciones sobre transporte, documentos migratorios, moneda, clima y otros aspectos para facilitar su estadía en la ciudad.

Con motivo de la final de la Copa Sudamericana, que se disputará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla se prepara para recibir a miles de aficionados procedentes de Argentina y Brasil. Ante la llegada de los seguidores de Boca Juniors y Atlético Mineiro, la Alcaldía publicó una guía con información práctica para quienes visitarán la capital del Atlántico durante el evento deportivo.

Recomendaciones para ingresar a Colombia

Uno de los primeros aspectos que deben tener en cuenta los viajeros son los documentos de ingreso al país. Según la guía, los ciudadanos argentinos que viajen por turismo no necesitan visa y pueden presentar su documento nacional de identidad (DNI) vigente o pasaporte.

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Para los visitantes procedentes de Brasil, se indica que pueden ingresar con su documento de identidad (RG) vigente o pasaporte. En ambos casos, se recomienda llevar el tiquete de salida de Colombia y la información del lugar de alojamiento.

Adicionalmente, los viajeros podrán realizar el registro gratuito y opcional Check-MIG de Migración Colombia, que está disponible desde 72 horas hasta una hora antes del viaje, con el propósito de facilitar el proceso migratorio.

Vuelos y alternativas de transporte

Los aficionados que lleguen por vía aérea aterrizarán en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, ubicado en el municipio de Soledad, mientras que quienes se desplacen por carretera llegarán a la Terminal Metropolitana de Transportes, también situada en esa población vecina de Barranquilla.

Para los hinchas que viajen desde Buenos Aires, la guía destaca el anuncio de cuatro vuelos directos de LATAM hacia Barranquilla para el 21 de noviembre, una alternativa que busca facilitar el desplazamiento de los seguidores argentinos.

Por otra parte, quienes lleguen desde Cartagena deberán tener presente que el recorrido por carretera hasta la zona norte de Barranquilla toma aproximadamente una hora y 15 minutos. La recomendación es utilizar el transporte intermunicipal desde los puntos oficiales de la capital de Bolívar.

Dinero, pagos y conectividad

En Barranquilla, los pagos se realizan en pesos colombianos. Los establecimientos comerciales aceptan tarjetas débito y crédito, aunque también se recomienda llevar dinero en efectivo para compras pequeñas. Los visitantes pueden encontrar cajeros automáticos en bancos y centros comerciales.

La guía también aconseja revisar la tasa de cambio antes de viajar, teniendo en cuenta que las equivalencias entre el peso colombiano, el peso argentino y el real brasileño varían diariamente.

En materia de conectividad, los turistas pueden consultar con sus operadores telefónicos las condiciones de roaming internacional o adquirir una tarjeta SIM prepago utilizando su pasaporte. También se recomienda descargar previamente los mapas y la información necesaria para movilizarse por la ciudad.

Clima y recomendaciones para disfrutar la ciudad

Otro aspecto importante es el clima. Durante noviembre, Barranquilla registra temperaturas que oscilan entre los 25 y 32 grados centígrados, con condiciones cálidas y húmedas y posibles lluvias durante las tardes.

Por esta razón, se aconseja empacar ropa fresca, protector solar, gorra y algún elemento para protegerse de la lluvia, además de llevar agua y mantenerse hidratado durante los recorridos.

Finalmente, la Alcaldía invita a los visitantes a aprovechar su estadía para conocer los atractivos turísticos, la gastronomía, los hoteles y los diferentes eventos de la ciudad. Para consultar esta información, los aficionados pueden ingresar al portal visit.barranquilla.gov.co.

La intención es que los hinchas de ambos equipos no solamente disfruten de la final continental, sino que también tengan la oportunidad de conocer Barranquilla durante su visita.