Santander sigue graduando abogados y administradores de empresas. Esto dicen los registros

Bucaramanga

Una gran proporción de los profesionales de Santander que obtuvieron el título en los últimos cuatro años son abogados y administradores de empresas; el dato revelado por un académico que ahora ocupa un alto cargo en el gobierno nacional confirma que, a pesar de la gran oferta educativa del nivel superior, los estudiantes que logran llegar a la universidad escogen las mismas carreras que han sido demandadas históricamente en el departamento.

La fuente que reveló el dato, en un evento de Unired, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab, fue Cesar Darío Guerrero Santander, viceministro de Talento y Apropiación Social del Conocimiento.

Al presentar un “panorama sobre la formación del recurso humano en esta región”, el viceministro informó que “en los últimos cuatro años, se graduaron más profesionales en las áreas de la Administración y el Derecho, alrededor del 60%, y muy poco en talento para el campo y la agroindustria”.

De acuerdo con un reporte de la Unab, “el funcionario insistió en el esfuerzo que hay que hacer para conectar de una mejor forma el conocimiento con el sector productivo”.

Las consideraciones fueron hechas en un evento llamado “Talento-S: Foro por la Transformación de la Educación y el Talento en Santander 2026″. Al evento asistió Daniel Guerrero Andrade, gerente de la División de Tecnología de Michael Page Colombia.

¿Qué demanda el mercado? Guerrero Andrade hizo esa pregunta para luego destacar que las tres habilidades más demandadas por los empleadores son pensamiento analítico, adaptabilidad y comunicación.