¿Ha cumplido la gobernación de Santander con la construcción de las PTAR? Esant responde

Bucaramanga

Santander avanza en la construcción y puesta en funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en diferentes municipios, como parte de las acciones del Plan Departamental de Aguas para mejorar el saneamiento básico y reducir el impacto de los vertimientos sobre las fuentes hídricas.

El gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant), Sergio Díaz, en diálogo con Caracol Radio indicó que ya fueron entregadas tres plantas de tratamiento en los municipios de Concepción, La Belleza y Curití, esta última próxima a entrar en funcionamiento.

“Gracias al trabajo conjunto hemos logrado hoy ya entregar la PTAR para el municipio de Concepción, un municipio importante de la provincia de García Rovira. Ya entregamos la PTAR en funcionamiento para el municipio de La Belleza, en el centro poblado La Quitaz, y en Curití también se hizo entrega de esta planta”, explicó el gerente.

En cuanto a los proyectos que actualmente están en ejecución, Díaz señaló que se encuentran las PTAR de Chima, Santa Cruz de la Colina, corregimiento de Matanza, y el sector La Bricha, en Macaravita. Para el caso de Chima, ya culminó la primera fase correspondiente a los estudios y diseños, por lo que se adelantan las gestiones para iniciar la construcción.

Asimismo, indicó que en Albania se trabaja en la reformulación del proyecto, con el propósito de comenzar la construcción durante el próximo año, mientras que para el municipio de El Cerrito se espera iniciar próximamente el proceso de contratación.

El gerente también confirmó que existen recursos aprobados y comprometidos para las plantas de tratamiento del casco urbano de Charalá, el centro poblado de Cachirí, en Suratá, y el sector de Tienda Nueva, en Betulia.

A estos proyectos se suman los estudios y diseños que adelanta la Esant para las PTAR de El Socorro y Contratación. En el caso del municipio de El Socorro, la inversión destinada a los estudios y diseños supera los 1.000 millones de pesos, un paso necesario para estructurar el proyecto y gestionar los recursos que permitan su construcción.

“Los proyectos no nacen solos, hay que adelantar estudios y diseños. Estos estudios van a permitir darle el producto definitivo al municipio para hacer la gestión de los recursos para la construcción de estas plantas”, agregó Díaz.

Situación del acueducto en Vélez

Por otra parte, el gerente de la Esant se refirió a los avances del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Vélez. Según explicó, el proyecto registra más del 99% de ejecución y permitió habilitar nuevamente la carrera sexta, uno de los sectores comerciales que presentó mayores afectaciones durante las obras.

Sin embargo, aclaró que la problemática de suministro de agua que enfrentó el municipio durante agosto está relacionada con la red de aducción que transporta el líquido desde el sector de Pozo Verde, en Bolívar, la cual presenta pérdidas superiores al 60%.

Para atender esta situación, el Plan Departamental de Aguas estructuró un proyecto de optimización y construcción del acueducto, que fue radicado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y tiene un costo aproximado de 34.000 millones de pesos.

“Este proyecto contempla toda la construcción de la red de acueducto y de aducción desde el sector de Pozo Verde hasta el municipio de Vélez, una red de impulsión, dos tanques de almacenamiento y la entrega a la planta de tratamiento de agua potable”, explicó.