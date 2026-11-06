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06 nov 2026 Actualizado 11:52

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Bucaramanga

Misión Médica Wisconsin 2027 atenderá a pacientes con malformaciones congénitas en Santander

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 15 de diciembre en el Hospital Universitario de Santander. Cerca de 200 pacientes ya se han inscrito y han sido valorados.

María José Parra Cepeda

Bucaramanga
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El Hospital Universitario de Santander (HUS), en Bucaramanga, tiene abiertas las inscripciones para la Misión Médica Wisconsin 2027, dirigida principalmente a niños con malformaciones en el labio, el paladar, las orejas y las manos, así como a pacientes con secuelas de quemaduras.

Cerca de 200 pacientes ya se han inscrito y han sido valorados, según informó Juan Darío Alviar, coordinador de la misión en Colombia.

Las inscripciones cierran el 15 de diciembre. Los interesados deben acercarse de martes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía, a las oficinas de Cirugía Plástica, ubicadas en el quinto piso del Hospital Universitario de Santander.

Para registrarse, deben presentar los datos del paciente y la información de su afiliación a seguridad social. También pueden llevar historias clínicas anteriores, si cuentan con ellas.

“Recuerden, este proceso no tiene costo. Simplemente es acercarse a nuestras oficinas, inscribirse con los datos del paciente, con su seguridad social”, explicó Alviar.

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