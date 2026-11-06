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06 nov 2026 Actualizado 17:00

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Atacan con drones la estación de la Policía en el municipio de Ataco, Tolima

Según Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, no hay personas heridas.

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Caracol Radio confirmó se registró un ataque con explosivos lanzados desde dos drones en el municipio de Ataco, ubicado al sur del Tolima, zona en la que las autoridades desarrollan un operativo contra la minería ilegal.

Según Alfredo Bocanegra, secretario de Seguridad del Tolima, los objetos cargados de explosivos cayeron a pocos metros de la estación de Policía de esta población.

“Por fortuna no impactaron a ninguna persona, todos estamos bien, los policías y los administrativos, los explosivos cayeron a 5 metros de la estación de la Policía”, resaltó Alfredo Bocanegra.

Los habitantes de este municipio de Ataco, Tolima salían a la hora del atentado de sus casas a abastecerse de alimentos debido a que desde hace más de 30 horas está vigente un toque de queda para garantizar el orden público en medio de operaciones que se adelantan la fuerza pública contra la minería ilegal.

Las autoridades ordenaron a la comunidad regresar hacia sus casas para proteger sus vidas mientras la Policía reacciona a este ataque con drones que se registró en la mañana del viernes.

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