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06 nov 2026 Actualizado 13:34

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Floridablanca, Santander, dará inicio a sus Ferias y Fiestas con el encendido del alumbrado navideño

El municipio dará la bienvenida a la Navidad este 7 de noviembre, en medio de la celebración de sus 209 años y la programación de las Ferias y Fiestas.

Angie Liceth Chacon Sanmiguel

Bucaramanga
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Floridablanca comienza a prepararse para vivir la temporada navideña. Este sábado 7 de noviembre se realizará el encendido oficial de los alumbrados, una actividad con la que se busca que las familias del municipio y los visitantes disfruten de la decoración y compartan los espacios públicos durante esta época del año.

El evento será a las 6:30 de la tarde en el parque principal y coincidirá con la celebración de los 209 años de historia de Floridablanca, en el marco de sus Ferias y Fiestas.

José Fernando Sánchez, Alcalde de Floridablanca, explicó “La instalación de las luces ya está prácticamente terminada y se adelantan los últimos preparativos para cumplir con la fecha prevista. El 7 de noviembre es el cumpleaños de la ciudad y se da en el marco de nuestras ferias y fiestas, son los 209 años de historia del municipio de Floridablanca y este día es cuando vamos a estar prendiendo de manera oficial los alumbrados”

Las ferias y fiestas en el municipio se realizaran desde el 7 al 15 de noviembre.

Algunas de las actividades de la programación serán:

  • Expomayor
  • Exposición de fotografía
  • Festival de pelayeras
  • Oblea Fest
  • Reto parapente
  • Festival orquestas
  • Megaconcierto

En el marco de sus Ferias y Fiestas, Floridablanca se prepara para recibir la Navidad con una celebración pensada para que las familias disfruten de la música, la cultura y las tradiciones. Una oportunidad para compartir y dar inicio a las festividades decembrinas en el municipio.

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