Floridablanca, Santander, dará inicio a sus Ferias y Fiestas con el encendido del alumbrado navideño

Floridablanca comienza a prepararse para vivir la temporada navideña. Este sábado 7 de noviembre se realizará el encendido oficial de los alumbrados, una actividad con la que se busca que las familias del municipio y los visitantes disfruten de la decoración y compartan los espacios públicos durante esta época del año.

El evento será a las 6:30 de la tarde en el parque principal y coincidirá con la celebración de los 209 años de historia de Floridablanca, en el marco de sus Ferias y Fiestas.

José Fernando Sánchez, Alcalde de Floridablanca, explicó “La instalación de las luces ya está prácticamente terminada y se adelantan los últimos preparativos para cumplir con la fecha prevista. El 7 de noviembre es el cumpleaños de la ciudad y se da en el marco de nuestras ferias y fiestas, son los 209 años de historia del municipio de Floridablanca y este día es cuando vamos a estar prendiendo de manera oficial los alumbrados”

Las ferias y fiestas en el municipio se realizaran desde el 7 al 15 de noviembre.

Algunas de las actividades de la programación serán:

Expomayor

Exposición de fotografía

Festival de pelayeras

Oblea Fest

Reto parapente

Festival orquestas

Megaconcierto

En el marco de sus Ferias y Fiestas, Floridablanca se prepara para recibir la Navidad con una celebración pensada para que las familias disfruten de la música, la cultura y las tradiciones. Una oportunidad para compartir y dar inicio a las festividades decembrinas en el municipio.