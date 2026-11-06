Expulsan a 13 extranjeros de Bucaramanga: acumulaban más de 320 anotaciones policiales

Las autoridades expulsaron de Colombia a 13 ciudadanos extranjeros identificados durante operativos de control migratorio en Bucaramanga. Según el alcalde Cristian Portilla, estas personas acumulaban más de 320 anotaciones policiales por diferentes infracciones.

Las anotaciones estaban relacionadas con riñas callejeras, porte de armas blancas y hurtos a mobiliario público. Los procedimientos fueron adelantados durante la semana en diferentes hospedajes clandestinos de la ciudad.

Uno de los expulsados era requerido en Venezuela. Portilla aseguró que esta persona intentó escapar de una requisa policial en el centro de Bucaramanga y tenía un requerimiento en su país por el delito de asociación para delinquir.

“Vamos a recuperar la seguridad de la ciudad y por eso seguimos fortaleciendo los operativos migratorios en hoteles, residencias, vías principales y diferentes barrios de nuestra ciudad Bucaramanga”, aseguró Portilla.

¿Cuántos extranjeros han sido expulsados este año? Con estos nuevos procedimientos, Bucaramanga supera las 166 expulsiones de ciudadanos extranjeros durante 2026. A finales de octubre, las autoridades habían reportado 153 casos.

Los operativos continuarán en hoteles, residencias, vías principales y barrios de Bucaramanga, en coordinación con Migración Colombia, entidad encargada de los procedimientos de expulsión.