Santander: Cañón del Chicamocha entra en la lista de sitios de patrimonio geológico mundial

En Santander, el Cañón del Chicamocha fue incluido en la lista de Sitios de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS).

¿Por qué importa? Pues esta distinción reconoce territorios que aportan información científica sobre la formación y evolución de la Tierra.

La Universidad Industrial de Santander (UIS) y el Servicio Geológico Colombiano trabajaron en la postulación del Cañón del Chicamocha. El primer intento, en 2024, no prosperó porque había aspectos técnicos por corregir. Tras realizar los ajustes, lograron que el cañón fuera incluido en la lista de patrimonio geológico mundial de 2026, presentada en Portugal.

¿Por qué fue reconocido el Cañón del Chicamocha? El territorio tiene cerca de 200 kilómetros de extensión, profundidades de hasta 2.000 metros y formaciones geológicas que permiten estudiar procesos ocurridos hace más de 1.000 millones de años. Abarca 17 municipios de Santander.

“Es un paisaje morfotectónico, digamos, excepcional de referencia para el mundo”, explicó Luis Carlos Mantilla, geólogo de la UIS que viajó a Portugal para recibir el reconocimiento.

Las rocas y las montañas del Cañón del Chicamocha conservan huellas de procesos geológicos ocurridos hace más de mil millones de años. Su estudio permite entender cómo se formó la Cordillera Oriental, cómo se movió la corteza terrestre y cómo esos cambios dieron origen al paisaje que conocemos hoy.

La meta ahora es convertirse en Geoparque Mundial de la UNESCO. A diferencia del reconocimiento científico que acaba de recibir, esta distinción busca que el patrimonio geológico también contribuya al turismo, la educación, la conservación y la economía de las comunidades que viven en el cañón.

Para intentar llegar a esta meta, la universidad realizará el 12 y 13 de noviembre un encuentro internacional en Bucaramanga con expertos en geoparques.