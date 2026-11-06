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06 nov 2026 Actualizado 12:00

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Debate por presuntos contratos irregulares en el gobierno Petro: choque entre Rusinque y Borda

La magistrada Cielo Rusinque pidió no anticipar conclusiones sobre Petro y la representante Carol Borda cuestionó la defensa de su presunción de inocencia en el gobierno Petro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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