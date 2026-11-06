“No desviemos el tema”: Deicy Jiménez sobre sus denuncias contra el expresidente Petro

“No desviemos el tema”: pide Deicy Jiménez sobre sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. Asegura que no se trata de la vida íntima del exmandatario, sino de “una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”.

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Este es el mensaje completo de Deicy Jiménez en redes sociales: