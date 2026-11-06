Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 12:02

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Actualidad

“No desviemos el tema”: Deicy Jiménez sobre sus denuncias contra el expresidente Petro

Deicy Jiménez expresó en redes sociales que el tema no es la vida íntima del expresidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Fotos: (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / Suministrada

Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Fotos: (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / Suministrada

Gustavo Petro y Deicy Jiménez. Fotos: (Photo by Gerardo Vieyra/NurPhoto via Getty Images) / Suministrada
Añadir Caracol Radio en Google

“No desviemos el tema”: pide Deicy Jiménez sobre sus denuncias contra el expresidente Gustavo Petro. Asegura que no se trata de la vida íntima del exmandatario, sino de “una red de la que decidí no hacer parte y de una verdad que merece ser denunciada”.

Noticia en desarrollo...

Este es el mensaje completo de Deicy Jiménez en redes sociales:

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado