Consejo de Estado mantiene curul del Representante Pedro Murcia y niega la demanda de nulidad

El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad electoral en contra de la elección de Pedro Alejandro Murcia Lamprea, manteniendo en firme su curul en la Cámara de Representantes por la circunscripción de los colombianos en el exterior.

El fallo en única instancia concluyó, que su candidatura estuvo plenamente vigente desde el momento de la inscripción legal hasta la declaratoria de la elección oficial.

Al tratarse de un fallo definitivo, no admite más recursos, lo que blinda su escaño para el periodo legislativo correspondiente al 2026-2030.

“El Congresista ratificó su compromiso con casi siete millones de compatriotas que viven fuera del país, “por encima de todo, está nuestro deber: unir a los colombianos en el exterior, atender sus necesidades y representarlos con dignidad, firmeza y resultados. Nuestros connacionales merecen mucho más que palabras: merecen trabajo, compromiso y respuestas concretas. Y esa es nuestra responsabilidad, todos los días”, aseguró el Consejo de Estado.

La demanda había sido interpuesta por Álvaro Camilo Florido y Olga Lucía Murcia, quienes integraron la misma lista cerrada del partido Centro Democrático. Argumentaban que el congresista supuestamente había renunciado a ser cabeza de lista mediante un correo electrónico enviado a la dirección del partido en enero de 2026, alegando el incumplimiento de un “pacto de caballeros”.

Sobre ese vacío, Florido sostuvo en la demanda que “el señor Pedro Alejandro Murcia Lamprea no podía quedar sometido a una suerte de candidatura forzada por la sola circunstancia de que el partido inscriptor no hubiese dado el trámite correspondiente a la comunicación recibida”. Y agregó: “La candidatura nace de una decisión libre del ciudadano y, por la misma razón, también se extingue cuando ese ciudadano expresa de manera inequívoca su voluntad de no continuar en la contienda”.