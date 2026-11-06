Germán Calderón deja la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado

Germán Calderón España dejará de estar al frente de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a partir de este 6 de noviembre. El funcionario presentó su renuncia al cargo y explicó que su decisión está motivada por nuevos planes en su carrera profesional.

La salida fue comunicada oficialmente a través de una carta enviada el 5 de noviembre al ministro de Justicia y del Derecho, Iván Cancino González. En ella, Calderón España manifestó que su retiro responde a “razones de proyección profesional”.

Aunque no entregó detalles sobre sus próximos pasos, información preliminar conocida apunta a que el abogado tendría la intención de postularse para llegar a la Sección Tercera del Consejo de Estado.

En la comunicación, el ahora director saliente confirmó que su renuncia se hará efectiva desde el 6 de noviembre de 2026, fecha en la que terminará su gestión al frente de la entidad encargada de defender los intereses jurídicos de la Nación.

Calderón España también aprovechó la carta para agradecer la oportunidad de haber ocupado el cargo y la confianza que le brindó el Gobierno nacional. De igual manera, expresó su reconocimiento al ministro Iván Cancino por el respaldo durante su gestión.

La salida del funcionario se produce en medio de las expectativas sobre quién será designado para asumir la dirección de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Hasta el momento, la entidad no ha anunciado quién ocupará esa posición.