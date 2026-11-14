Este es el perfil criminal de ‘Primo Gay’, presunto asesino del periodista Mateo Pérez

Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de ‘Primo Gay’, pasó de integrar las filas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a convertirse en uno de los principales cabecillas de las disidencias de las Farc en Antioquia. Durante su trayectoria criminal habría participado en diferentes acciones violentas en el norte y nordeste del departamento, donde las autoridades lo identificaron como uno de los hombres de confianza de alias ‘Calarcá’.

Su historial, de acuerdo con información de las autoridades, se remonta a 2017. En ese momento habría pertenecido al ELN y se habría desempeñado como explosivista. Uno de los primeros hechos que aparecen en los registros conocidos está relacionado con la instalación de artefactos explosivos en la vereda Los Trozos, en el municipio de Anorí, Antioquia.

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Posteriormente, en 2018, habría participado en la incineración de maquinaria amarilla perteneciente a la empresa Celsia, en zona rural de San Andrés de Cuerquia. Para 2019, las autoridades lo relacionaron con una acción armada contra tropas del Ejército Nacional que dejó militares heridos tras la activación de un campo minado en Anorí.

Homicidios, explosivos y ataques contra la Fuerza Pública

Su nombre también aparece relacionado con investigaciones por hechos violentos contra la población civil. En 2020 habría participado en la desaparición y asesinato del líder social Didier Humberto Agudelo Agudelo, en zona rural de Campamento. Un año después, en 2021, fue señalado de posiblemente estar encargado de un homicidio en la vereda Naranjal, en Amalfi.

En 2023, las autoridades lo relacionaron con el presunto asesinato de cuatro civiles en la vereda La Frisolera, en Campamento. También aparece señalado de coordinar la instalación de explosivos en maquinaria pesada en Anorí, en noviembre de ese año, hecho que dejó dos soldados muertos y dos más heridos.

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En 2025 y 2026 continuaron los señalamientos por ataques contra la Fuerza Pública. Entre los hechos reportados están la instalación de explosivos en maquinaria, hostigamientos contra unidades militares y la activación de artefactos que dejaron uniformados heridos y muertos.

De acuerdo con la información de las autoridades, ‘Primo Gay’ también habría adquirido conocimientos para utilizar drones en ataques contra la Fuerza Pública y habría instruido a otros integrantes de las estructuras ilegales en el manejo de estos dispositivos.

Fiscalía investiga a ‘Primo Gay’ por el ataque de Amalfi

El 21 de agosto de 2025 se registró uno de los capítulos más graves de violencia armada en Colombia, esto por cuenta del ataque ocurrido en Amalfi, Antioquia, cuando un helicóptero de la Policía fue atacado y murieron 13 uniformados.

La Fiscalía confirmó que investiga a Néider Yesid Uñates López por estos hechos. El ataque fue atribuido a estructuras de las disidencias del frente 36 de las disidencias de las Farc que operaban en la región.

Tras las disputas internas de las disidencias, se habría separado de la facción de ‘Calarcá’ y buscado acercamientos con el Clan del Golfo.