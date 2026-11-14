A la cárcel hombre que habría asesinado a Vanessa Vera, la mujer que defendió a una vecina

Un juez de Control de Garantías envió a prisión a un hombre identificado como Keiner Alberto Marrugo Leiva, señalado de asesinar a Vanessa Vera. Foto: Fiscalía.

Justicia

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá envió a prisión a Keiner Alberto Marrugo Leiva, presunto responsable del crimen de una Vanessa Vera, mujer que habría intervenido para defender a una vecina que presuntamente era víctima de violencia intrafamiliar, en hechos ocurridos en el norte de Bogotá.

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Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos se presentaron en la madrugada del pasado sábado 17 de octubre, cuando los gritos de auxilio de una mujer que presuntamente era golpeada por su compañero sentimental alertaron a dos vecinas, quienes ingresaron al apartamento ubicado en el barrio Barrancas para intentar detener la agresión.

“Las mujeres acudieron al primer piso del edificio, de donde provenían los gritos, y le reclamaron al hombre por la violencia que ejercía contra su pareja. En respuesta, Marrugo Leiva habría tomado el arma y lesionado a una de ellas. También intentó atacar a su acompañante, sin alcanzarla”, detalló la Fiscalía.

Según la Fiscalía, después del ataque, el señalado agresor abandonó el inmueble junto con su compañera sentimental y no prestó ayuda a la mujer lesionada, quien fue trasladada a un centro asistencial. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, falleció el 19 de octubre.

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Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) rastrearon las pistas del presunto asesino y lograron identificarlo y obtener una orden de captura que se materializó el pasado 9 de noviembre en el barrio Santa Rita de Cartagena (Bolívar).

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó el delito de feminicidio agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Un juez decidió cobijarlo con medida de aseguramiento en centro carcelario, tras considerar que representa un peligro para la sociedad.