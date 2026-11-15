La apuesta de Abelardo De La Espriella: seguridad sin diálogos o negociaciones de paz

Bogotá

El presidente Abelardo De La Espriella planteó como bandera de su Gobierno la seguridad y anunció, incluso desde campaña, que se acababan los diálogos de paz con los grupos armados ilegales y que el único camino viable era el sometimiento, la captura o la muerte.

“Para alcanzar la paz no voy a dialogar con el terrorismo. Lo estoy enfrentando con toda la capacidad del Estado, dentro del marco de la Constitución y la ley hasta derrotar al crimen en todas sus expresiones”, aseguró el mandatario.

Para los líderes en el territorio este cambio de política debe estar acompañado de una presencia integral en los territorios, porque su riesgo aumenta dada la disputa de los grupos por zonas clave para mover sus economías ilícitas.

“Que viene generando afectaciones muy graves para la población civil en materia de confinamientos, de control social, de afectación con explosivos a través de drones con minas antipersonales, entre otros hechos que claramente infringen el Derecho Internacional Humanitario y que también se vienen agudizando con la intervención militar del actual Gobierno”, dicen desde el territorio.

Otro pulso en temas de paz es la JEP, entidad que nació producto del Proceso de Paz entre el Estado colombiano y las Farc, y de la cual ha hecho reparos el presidente Abelardo De La Espriella y que tuvo su primer cara a cara con la reducción de 170 mil millones en su presupuesto, lo que llevó al nuevo presidente de esta justicia, magistrado Danilo Rojas, a tomar las primeras mediadas.

“En marzo del 2027 entregaremos este edificio, hemos decidido reducir los esquemas de protección y un recorte del 85% en los contratos de prestación de servicios”.

Aunque el Gobierno Nacional dice que cumplirá con la implementación del Acuerdo de Paz del año 2016, anunció recortes por la realidad fiscal del país y la Consejera Comisionada de Paz, Viviane Morales, dijo que se hará una restructuración para focalizar la implementación de dicho acuerdo.

“Mediante cinco ejes de gestión: Liderazgo institucional, monitoreo continúo, medición de impacto, transparencia y rigor técnico”.

Para la Fundación Ideas para La Paz, por ahora, las promesas en estos 100 días de Gobierno superan las capacidades del Estado colombiano.

El plan de choque de 90 días no cumplió sus principales metas y la Fuerza Pública tiene disponible apenas el 46 % de sus capacidades.