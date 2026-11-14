Disidencias de ‘Iván Mordisco’ habrían planeado una atentado contra la Alcaldía de Hato Corozal

La Fiscalía capturó a un explosivista que pertenecería a las disidencias de 'Iván Mordisco' y que estaría planeado un atentado contra la alcaldía de Hato Corozal (Casanare). Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación descubrió que las disidencias de ‘Iván Mordisco’ habrían planeado un atentado contra las instalaciones de la Alcaldía de Hato Corozal (Casanare).

Según se conoció, dicho ataque sería ejecutado por guerrilleros de la estructura 28 José María Córdova, facción de ‘Iván Mordisco’ de las disidencias de las Farc, como mecanismo de presión para obtener el pago de extorsiones en la región.

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La investigación permitió recopilar elementos materiales probatorios que advierten que alias ‘Kamo’, presunto explosivista del grupo armado ilegal, habría recibido instrucciones directas de alias ‘Antonio Medina’ para ejecutar el atentado contra la sede de la administración municipal.

Debido a esto, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales obtuvo una orden de captura contra alias ‘Kamo’, que fue materializada por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades del Ejército Nacional, durante una diligencia de allanamiento y registro a una vivienda en Hato Corozal.

En el operativo fueron incautadas dos pistolas, una escopeta, 15 cartuchos calibre 9 milímetros, tres cartuchos para escopeta, tres teléfonos celulares y un artefacto explosivo improvisado con aproximadamente 500 gramos de pentolita, que tendría un sistema de activación eléctrica mediante cable de mando.

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Imputación de cargos

La Fiscalía le imputará a alias ‘Kamo’ los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Este sujeto tenía una orden de captura vigente por los delitos de hurto calificado y agravado, y fuga de presos.