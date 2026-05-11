¿En qué consistió? Representante de los colombianos en el exterior tuvo reunión en el pentágono

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Pedro Alejandro Murcia, representante electo de los colombianos en el exterior, reveló a 6AM W que desde ya ha estado llevando a cabo reuniones permanentes con su partido, el Centro Democrático, a propósito de las elecciones presidenciales.

Según explicó, estos encuentros se han realizado “no solamente para aumentar el número de testigos electorales, sino para asegurarnos que los consulados estén al día para que podamos tener unas elecciones en paz y eficientes”.

Murcia, que empezará a ejercer su rol oficial como congresista el 20 de julio, contó que ha sostenido reuniones en el pentágono para abordar temas relacionados a la seguridad del país.

“Estas reuniones las efectué a título personal, yo he trabajado con la comunidad en el exterior durante muchos años y me invitaron al pentágono”, expresó.

Lo anterior se habría dado en el marco de un evento en Washington llamado North America Summit, el cual reunía a los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México.

Leer también: Auditorías recomiendan a CNE suspender registro de operación de AtlasIntel

“El gobierno de los Estados Unidos y particularmente quienes manejan la seguridad del hemisferio están interesados en conocer las visiones y posiciones de quienes vamos a estar en el congreso en la próxima legislatura y como tal me invitaron para conocerme y cual era mi trayectoria en lo profesional y político”, dijo.

Murcia aseguró que para él “es un privilegio” haber recibido dicha invitación, entre tantas cosas, porque era el único invitado, ningún otro miembro o representante de otro país estuvo presente.

Aunque por temas de confidencialidad no pude revelar nombres, si mencionó que se reunió con una persona que “está encargada de la seguridad del América, su asistente” y la directora que estará encargada de liderar su UTL.