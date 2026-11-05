Inició la intervención en andenes y alumbrado público en el barrio Provenza de Bucaramanga

Bucaramanga

La alcaldía de Bucaramanga anunció el comienzo en la intervención de los andenes que están sobre la calle 105 desde el puente de Provenza hasta el Colegio Inem, además del mejoramiento del alumbrado público hasta el puente El Bueno.

“Es una intervención de aproximadamente 6000 metros cuadrados que vamos a recuperar de andenes en ambos costados. De igual manera es importante también mencionar que se viene trabajando ya en la modernización del alumbrado público”, indicó el secretario de infraestructura de Bucaramanga, Carlos Méndez.

El alcalde Cristian Portilla indicó que a la par de esta recuperación, también se estará reverdeciendo los diferentes espacios de este corredor vial, ubicando un paisajismo lineal. Además, confirmó que en la zona también serán instaladas cámaras de seguridad para que se pueda trabajar con la Policía en la celeridad de la atención ante hechos violentos que se puedan presentar en esta zona de la ciudad.

“No estamos arreglando estos andenes para que la moto quede más bonita, sino estamos haciendo esto para que el adulto mayor, para que el niño, para que la familia pueda pasar de la mejor manera”, indicó el alcalde Portilla.

Desde la alcaldía también anunciaron que se espera que en la primera semana de diciembre se entregue ya la conexión vial en el barrio Diamante 2 y mejorar el tráfico vehicular por esta zona.