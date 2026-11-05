¡Prográmese! Comenzó el festival del calentado en Bucaramanga.

Bucaramanga

Desde este jueves 5 de noviembre y hasta el próximo 22 de noviembre se estará realizando la segunda edición del festival del calentado en Bucaramanga, el sector gastronómico del área metropolitana se unió para rendir un homenaje a este plato tradicional del país.

El chef Carlos Contreras, organizador del evento, indicó que “Más de 20 marcas estarán ofreciendo sus mejores propuestas de calentados, calentados inspirados en su casa, en su familia, que ustedes puedan disfrutar en todas las mesas y también a domicilio por 20,000 pesitos”.

Para esta edición, indicó el chef Contreras que se espera incrementar la venta de platos respecto a la primera edición en el 2025 que se vendieron 15 mil unidades. Además, para este año se tienen propuestas de restaurantes de comida local e internacional como Peruana, Mexicana y China.

Impacto económico por la Ley de Rescate

Para esta edición, el sector gastronómico espera poder recuperarse del impacto económico que han tenido que costear durante el último año, además también se refirieron a la Ley de Rescate promovida por el Gobierno Nacional.

“El panorama está es preocupante porque este año como han visto muchos han cerrado demasiados restaurantes. La afectación ha sido muy fuerte para todo el sector en las diferentes ciudades, incluidas las ciudades turísticas. La disminución de consumo del país se ha notado mucho y pues ya una carga mayor va a afectar mucho porque va a disparar muchísimo más esos precios y se va a volver un consumo más complicado para el público en general”, agregó el chef Contreras.